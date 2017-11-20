Caccia al tesoro a Grottammare
Organizzata domenica 19 aprile da Riabitarte
Grottammare protagonista con Riabitarte: cultura, territorio e gioco si incontrano. Riabitarte è il progetto di turismo interattivo realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, in collaborazione con Praesentia APS e Omnia Locis.
Riabitarte è una piattaforma digitale innovativa che racconta e valorizza il patrimonio culturale e identitario del territorio, permettendo a cittadini e visitatori di vivere i borghi in modo nuovo, immersivo e coinvolgente. Attraverso mappe digitali, immagini, suoni e narrazioni, i luoghi prendono vita, offrendo un’esperienza che unisce memoria, emozione e scoperta.
All’interno di questo progetto, Grottammare sarà protagonista di un evento speciale:
Caccia al Tesoro a Grottammare
Domenica 19 aprile 2026
Registrazioni dalle ore 9:30 – Piazza Peretti
Partecipazione gratuita
Premi per i primi tre classificati
L’iniziativa rappresenta la versione “gaming” di Riabitarte: un’esperienza interattiva pensata per coinvolgere famiglie, giovani e curiosi in un percorso dinamico alla scoperta della città. Attraverso indizi, tappe e contenuti digitali, i partecipanti potranno esplorare Grottammare in modo attivo e divertente, riscoprendo scorci, storie e dettagli spesso nascosti.
Un’occasione unica per vivere il territorio non solo come spettatori, ma come protagonisti.
Per maggiori informazioni: www.riabitarte – 320 6969242
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