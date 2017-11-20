Adesso AP
Errore durante il parse dei dati!
AscoliNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Caccia al tesoro a Grottammare

Organizzata domenica 19 aprile da Riabitarte

106 Letture
commenti
Associazioni
Ascolta la notizia
Caccia al tesoro a Grottammare

Grottammare protagonista con Riabitarte: cultura, territorio e gioco si incontrano. Riabitarte è il progetto di turismo interattivo realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, in collaborazione con Praesentia APS e Omnia Locis.

Riabitarte è una piattaforma digitale innovativa che racconta e valorizza il patrimonio culturale e identitario del territorio, permettendo a cittadini e visitatori di vivere i borghi in modo nuovo, immersivo e coinvolgente. Attraverso mappe digitali, immagini, suoni e narrazioni, i luoghi prendono vita, offrendo un’esperienza che unisce memoria, emozione e scoperta.

All’interno di questo progetto, Grottammare sarà protagonista di un evento speciale:

Caccia al Tesoro a Grottammare

Domenica 19 aprile 2026
Registrazioni dalle ore 9:30 – Piazza Peretti
Partecipazione gratuita
Premi per i primi tre classificati

L’iniziativa rappresenta la versione “gaming” di Riabitarte: un’esperienza interattiva pensata per coinvolgere famiglie, giovani e curiosi in un percorso dinamico alla scoperta della città. Attraverso indizi, tappe e contenuti digitali, i partecipanti potranno esplorare Grottammare in modo attivo e divertente, riscoprendo scorci, storie e dettagli spesso nascosti.

Un’occasione unica per vivere il territorio non solo come spettatori, ma come protagonisti.

Per maggiori informazioni: www.riabitarte – 320 6969242

Athos Guerro
Athos Guerro
Pubblicato Mercoledì 15 aprile, 2026 
alle ore 17:11
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni