Caccia al tesoro a Grottammare Organizzata domenica 19 aprile da Riabitarte

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Grottammare protagonista con Riabitarte: cultura, territorio e gioco si incontrano. Riabitarte è il progetto di turismo interattivo realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, in collaborazione con Praesentia APS e Omnia Locis.

Riabitarte è una piattaforma digitale innovativa che racconta e valorizza il patrimonio culturale e identitario del territorio, permettendo a cittadini e visitatori di vivere i borghi in modo nuovo, immersivo e coinvolgente. Attraverso mappe digitali, immagini, suoni e narrazioni, i luoghi prendono vita, offrendo un’esperienza che unisce memoria, emozione e scoperta.

All’interno di questo progetto, Grottammare sarà protagonista di un evento speciale:

Caccia al Tesoro a Grottammare

Domenica 19 aprile 2026

Registrazioni dalle ore 9:30 – Piazza Peretti

Partecipazione gratuita

Premi per i primi tre classificati

L’iniziativa rappresenta la versione “gaming” di Riabitarte: un’esperienza interattiva pensata per coinvolgere famiglie, giovani e curiosi in un percorso dinamico alla scoperta della città. Attraverso indizi, tappe e contenuti digitali, i partecipanti potranno esplorare Grottammare in modo attivo e divertente, riscoprendo scorci, storie e dettagli spesso nascosti.

Un’occasione unica per vivere il territorio non solo come spettatori, ma come protagonisti.

Per maggiori informazioni: www.riabitarte – 320 6969242