San Benedetto del Tronto, bambino cade dal balcone di casa Il piccolo, 4 anni, si trova ora ricoverato in gravi condizioni al "Salesi" di Ancona

Choc a San Benedetto del Tronto per quanto successo nel corso del pomeriggio di martedì 28 aprile: un bambino di 4 anni è infatti rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta dal balcone di casa.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il piccolo si trovava nell’abitazione di famiglia in via Forlanini quando, secondo una dinamica in fase di accertamento, sarebbe caduto accidentalmente da un’altezza di circa dieci metri.

Dopo l’allarme lanciato dalla madre, sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che una volta prestate le prime cure del caso hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento d’urgenza del bambino all‘ospedale pediatrico “Salesi” di Ancona. Verserebbe purtroppo in gravi condizioni, avendo riportato severi traumi alla testa.