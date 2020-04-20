Record di iscrizioni a San Benedetto del Tronto per l’11° edizione di “Corri con Martina” Raccolti 9.400 euro

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Record di iscritti e di fondi raccolti per l’undicesima edizione di Corri Con Martina, valida anche per l’assegnazione del Memorial Domenico Mozzoni, ben 800 di cui 350 per la gara agonistica, 122 online per quella ludico-ricreativa e ben 328 nella giornata di domenica. La raccolta fondi complessiva, tra iscrizioni e donazioni liberali, per l’acquisto dello Scalp Cooler, a favore dell’UOC di Oncologia dell’AST5, è di 9.400 euro.

L’iniziativa è stata organizzata dai Club Lions e Leo di San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Amandola, Valdaso (Zona B della IV Circoscrizione del Distretto 108A), e patrocinata dal Comune di San Benedetto del Tronto, dall’AST Ascoli-San Benedetto, dall’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Ascoli Piceno e dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani, realizzata con la collaborazione tecnica della ASD Running Team d’lu Mont.

“Questa edizione che ha fatto registrare il record delle iscrizioni ci rende particolarmente orgogliosi – ha dichiarato Giorgio Mataloni, presidente del Lions Club San Benedetto del Tronto –. Centinaia di atleti e appassionati hanno animato il nostro lungomare, godendo appieno del percorso in una splendida giornata. Un risultato che conferma anche il forte valore sociale dell’iniziativa: il ricavato dell’edizione di quest’anno sarà infatti ancora destinato all’acquisto di una strumentazione importante per la UOC di Oncologia dell’AST5. Nel Corner della Salute è stato possibile effettuare test dedicati alla prevenzione, per sensibilizzare il pubblico sull’importanza dei controlli. Desidero infine ringraziare il socio Eugenio Novelli e il suo gruppo di lavoro, tutti i soci dei Club Lions, che anche questa volta hanno contribuito con impegno e partecipazione alla riuscita di questo storico appuntamento”.

Una vittoria, sotto il profilo organizzativo, dell’undicesima edizione di Corri con Martina, è stato il perfetto funzionamento del Corner della Salute, allestito anche quest’anno a cura della Croce Rossa Italiana e curato dalla Presidente e socia Lions Anna Mandolini, con un gazebo in cui era possibile avere, gratuitamente, consulenze mediche specialistiche, screening, consulenze per la sana alimentazione, buoni stili di vita; due le ambulanze messe a disposizione per consulenze e pronto intervento. La missione della Croce Rossa è stata dare supporto alla comunicazione per migliorare la salute e il benessere, affiancare la comunità e aiutare chi ne ha più bisogno grazie al servizio umanitario gratuito.

I soci, dottor Mario Sfrappini e Lilli Gabrielli hanno coordinato le consulenze di prevenzione oncologica a cura della dottoressa Francesca Giorgi, prevenzione carcinoma del cavo orale con il dottor Tiziano Palma,

prevenzione osteoporosi, dottor Mario Sfrappini, screening contro il diabete e sana alimentazione a cura della dottoressa Marianna Galetta e dell’Associazione “Onde Glicemiche”, dottoressa Marianna Galetta e associazione onde glicemiche. Il tema dell’“oblio oncologico” – legge del 2023, che tutela chi è guarito dal tumore da discriminazioni in vari ambiti: lavorativo, assicurativo, finanziario è stato trattato dai dottori Rosanna Zamparese e Giampiero Filomeni. Si ringrazia il socio Lions, Direttore Generale dell’AST5, Antonello Maraldo per la preziosa collaborazione

Il Lions Club di San Benedetto del Tronto ringrazia la Commissaria Prefettizia Dottoressa Rita Stentella per aver concesso l’uso del lungomare e quanto è occorso per la riuscita della gara, i funzionari e operai del Comune che hanno adempiuto ai propri compiti in modo eccellente affinché tutto fosse in perfetta efficienza.

L’evento è stato realizzato grazie al contributo di numerosi sponsor, ai quali va il ringraziamento del Lions Club di San Benedetto del Tronto e di tutti i Club Lions e Leo della Zona B della IV Circoscrizione del Distretto 108°: ⁠Croce Rossa Italiana; Palestra SiSport (Next Generation); Barilla; Fondazione Cassa di Risparmio Ascoli Piceno; AST Ascoli Piceno; Residence Brezza di Mare; Hotel Relax; Dionisi Sport; Fast Edit; Palestra Tonic; Fondazione Libero Bizzarri; Pfeifer; TeleComputers; GF Infortunistica; Alydama; Cantina Velenosi; Genny; Onde Glicemiche; Nutrix Più; Palestra My Training; Il Campione Sport.