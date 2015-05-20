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Incidente mortale sull’Ascoli-Mare all’altezza di Spinetoli

Inutile ogni tentativo di soccorso per la 76enne Rita Fazzini, di Monteprandone

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Incidente mortale sull'Ascoli Mare

Gravissimo incidente stradale sull’Ascoli-Mare nella tarda mattinata di mercoledì 17 giugno: il bilancio è di un morto e un ferito.

L’impatto, avvenuto all’altezza di Spinetoli in un tratto dove si procede in entrambi i sensi di marcia su una sola carreggiata, ha visto coinvolti un furgone e una Renault Clio. Per la conducente dell’automobile, la 76enne Rita Fazzini, di Monteprandone, non c’è stato niente da fare, mentre l’uomo al volante dell’altro veicolo se l’è cavata con ferite lievi, riuscendo a uscire autonomamente dal proprio mezzo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e il personale Anas. Traffico bloccato in entrambe le direzioni per tutta la durata dei soccorsi.

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