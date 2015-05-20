San Benedetto del Tronto, conto alla rovescia per la rassegna “Nel cuore, nell’anima” Al via domenica 5 luglio con Ema Stokholma e Gino Castaldo

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“Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole” è un quest’anno un viaggio fra gli autori e degli interpreti della canzone degli ultimi due decenni del Novecento.

Il via alla nona edizione della rassegna proposta in piazza Piacentini dal Comune di San Benedetto del Tronto e AMAT con il contributo di Regione Marche e MiC, è domenica 5 luglio.

In “’80 contro ’90” Gino Castaldo, decano dei critici musicali italiani, si confronta con la DJ e conduttrice Ema Stokholma su canzoni e suoni (e costumi) che hanno caratterizzato i due decenni. Nell’intelligente contest ognuno dei due protagonisti argomenterà a suo modo sugli ’80 o sui ’90 cercando in tutti i modi di portare il pubblico dalla propria parte.

Martedì 14 luglio il cantautore e autore Pacifico propone “Diario sentimentale di una donna libera. Ornella Vanoni, le parole, la musica” Con racconto personale, letture e canzoni Pacifico omaggia la donna e l’artista con il ritratto di una grande professionista e di un’amica imprevedibile e ironica.

Beniamino del pubblico Federico Buffa è in scena martedì 21 luglio con il giovane podcaster e ricercatore universitario Cesare Pomarici in “Il futuro è tra mezz’ora. Le ultime 48 ore di Lucio Dalla”. Scritto dallo stesso Pomarici lo spettacolo racconta e due voci genio e unicità del cantautore bolognese unendo e ricostruzione storica e aneddoti. Accompagnano i due narratori il pianoforte e le chitarre di Alessandro ed Emanuele Nidi.

A Stefano Fresi l’onore della chiusura, venerdì 31 luglio, con “Dell’amore, della guerra e degli ultimi. Omaggio a Fabrizio De André”. in cui l’attore e musicista romano ridà voce ai dimenticati e gli emarginati ricordando l’attualità di Faber.

Biglietti posto unico 25 euro (ridotto a 20 per under-25) in vendita dal 4 maggio nelle biglietterie del circuito AMAT e vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio), alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246) nei tre giorni precedenti e la sera di spettacolo direttamente in Piazza Piacentini. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Teatro Concordia.

Informazioni AMAT 071/2072439 amatmarche.net, Comune di San Benedetto del Tronto 0735/794587 comunesbt.it. Inizio ore 21.30.