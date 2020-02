Al via da giovedì 20 febbraio la 36° edizione del Carnevale di Grottammare L'appuntamento è fissato a partire dalle ore 15.30 in piazza Carducci

E’ quasi tutto pronto per accogliere i 13 gruppi mascherati iscritti alla XXXVI edizione del Carnevale dei Bambini di Grottammare.

Nella mattinata di mercoledì 19 febbraio, gli operai comunali sono al lavoro per l’allestimento tecnico delle piazze scenario degli appuntamenti in calendario: piazza Carducci, dove domani pomeriggio si terrà la festa inaugurale, e piazza Fazzini, dove, domenica prossima, i gruppi mascherati verranno presentati uno ad uno, dopo la sfilata per le vie del centro.

L’iniziativa, come tradizione, è il frutto della collaborazione tra le famiglie dei bambini delle scuole di Grottammare, coordinate dal Comitato Genitori, gli Istituti scolatici cittadini e l’Amministrazione comunale.

La 36a edizione prenderà il via domani, giovedì 20 febbraio, in piazza Carducci, teatro di una festa aperta a tutti dal titolo “Le avventure di Tarzan”, con animazione, giochi a tema e dolci di carnevale, a partire dalle ore 15.30.

Domenica 23 sarà il giorno dei gruppi mascherati. La sfilata avrà inizio alle ore 15.30, con partenza da piazza San Pio V e arrivo in piazza Fazzini, per la presentazione dei partecipanti e dei contenuti rappresentati dalle maschere.

I costumi sono stati realizzati secondo la tradizione ormai consolidata del Carnevale di Grottammare: nel corso delle settimane passate, le famiglie hanno trascorso parte del loro tempo libero riunite in luoghi privati o, in mancanza, negli spazi pubblici messi a disposizione del Comune, per vagliare idee e confezionare maschere e accessori con cui arricchire la sfilata domenicale.

Martedì 25, per il gran finale del Carnevale dei Bambini, il programma proposto dall’Amministrazione comunale prevede una festa dal titolo “Madagascar Circus”: gonfiabili, animazioni e giochi a tema e merenda per tutti i partecipanti con i dolci di Carnevale. Inizio alle ore 15.30.

Tutte le iniziative sono gratuite. Il Carnevale dei Bambini di Grottammare è sostenuto da Ciarrocchi Panificio e da Radio Azzurra. Nel corso delle feste in piazza, inoltre, è previsto il servizio di fototrucco a cura delle Ludoteche comunali.