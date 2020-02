Intensificati a Monteprandone i controlli per garantire la sicurezza stradale A partire da domenica 1 marzo sarà attivato tutti i giorni il sistema "vista-red" installato sulla Salaria

Proseguono le iniziative di Sicurezza Stradale con interventi predisposti dal Comando della Polizia Locale volti a prevenire incidenti e rendere più sicure le strade di Monteprandone sia tramite il sistema vista-red presente sulla Salaria, sia attraverso l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità (autovelox).

Per quanto riguarda il vista-red presente all’intersezione tra viale De Gasperi e via Benedetto Croce lungo la S.P.235 Salaria, attivo dalla scorsa estate in orari notturni nei giorni di venerdì e sabato, visti i motivi di sicurezza evidenziati dal Comandante della Polizia Locale, l’impianto sarà acceso tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, 24 ore su 24, a partire da domenica 1° marzo.

“Negli ultimi mesi abbiamo ravvisato che la S.P.235 Salaria viene giornalmente percorsa da automobilisti che viaggiano ad elevata velocità non solo di notte, ma anche in orari giornalieri – spiega il Comandante Eugenio Vendrame – spesso non rispettando proprio le intersezioni semaforiche o transitando con il semaforo rosso. Pertanto, al fine di scoraggiare comportamenti scorretti e prevenire incidenti stradali sull’intera tratta, il vista-red sull’impianto semaforico di Centobuchi sarà operativo in maniera continuativa”.

La attività di accertamento delle infrazioni da vista-red saranno svolte presso la sede del Comando di Polizia Locale dagli operatori preposti, in seguito all’analisi dei fotogrammi registrati dal sistema, così come la conseguente elevazione delle sanzioni che consistono sia nel pagamento di una somma pari a 222,67 euro, sia nella decurtazione di 6 punti dalla patente del guidatore.

Per quanto riguarda i controlli con gli autovelox si riporta di seguito, il calendario del mese di marzo con giorni, orari e luoghi in cui la Polizia Locale sistemerà l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità:

– lunedì 2 marzo , dalle 14 alle 18, via Scopa;

, dalle 14 alle 18, via Scopa; – martedì 10 marzo , dalle 13 alle 17, S.P. 235 via Salaria, San Donato e Sant’Anna;

, dalle 13 alle 17, S.P. 235 via Salaria, San Donato e Sant’Anna; – martedì 17 marzo , dalle 9 alle 13, S.P. 235 via Salaria, San Donato e Sant’Anna;

, dalle 9 alle 13, S.P. 235 via Salaria, San Donato e Sant’Anna; – giovedì 26 marzo , dalle 14 alle 18, S.P. 54, Colleappeso;

, dalle 14 alle 18, S.P. 54, Colleappeso; – lunedì 30 marzo, dalle 14 alle 18, S.P. 235 via Salaria, San Donato e Sant’Anna.

Si informano i cittadini che hanno ricevuto un verbale di violazione delle infrazioni al Codice della Strada, che è possibile visualizzare attraverso il link “Guarda multe” presente sul sito istituzionale del Comune www.monteprandone.gov.it, le informazioni e, se presenti, le immagini relative alla violazione. Per accedere alla consultazione è necessario digitare negli appositi spazi il numero della targa e il numero del verbale, rilevabili nel plico recapitato all’intestatario del veicolo.