Successo per il convegno organizzato ad Arquata del Tronto da Confcommercio Tra gli argomenti principali si è parlato di Digital Transformation e dell'applicazione delle disposizioni dovute al Coronavirus

E’ stato un grande successo il convegno che il consiglio direttivo della Fnaarc, l’organizzazione di categoria degli agenti e rappresentanti di commercio della provincia di Ascoli Piceno presieduta dal Consigliere nazionale Cav. Uff. Tullio Luciani, ha voluto organizzare presso il Ristorante Osteria del Castello di Pescara del Tronto.

Molto apprezzati il discorso ed i saluti fatti dal Presidente nazionale Fnaarc Alberto Petranzan, intervenuto telefonicamente.

Tutti di estremo interesse gli argomenti trattati dai qualificati relatori a partire dall’avvocato Walter Gibellieri che ha parlato di FIRR e norme contrattualistiche , dal Rag. Fabrizio Capriotti per quanto riguarda gli aspetti fiscali e le opportunità delle nuove disposizioni del dopo Covid 19.

Il Presidente Luciani ha aperto i lavori ed ha parlato degli importanti risultati ottenuti dalla Fnaarc, di Enasarco (Ente previdenziale degli agenti di commercio ) e della sua candidatura nel consiglio nazionale.

Questa candidatura è la prima volta in assoluto che si presenta per un esponente Piceno.

Il Dott. Alberto Scarabelli, famoso docente nel mondo della formazione, ha chiuso i lavori alla grande parlando di Digital Transformation, il nuovo rinascimento culturale e tecnologico.

Soddisfazione da parte degli organizzatori.

Tanti gli applausi per la perfetta riuscita della manifestazione, per la cucina e per la disponibilità del rinomato locale Arquatano.

Un grazie doveroso a quanti hanno lavorato per la riuscita del convegno della Fnaarc Picena .

da: Confcommercio Ascoli Piceno