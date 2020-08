Grottammare, al via da martedì 18 agosto la nuova edizione del FestivalLiszt In programma anche uno spettacolo a Ripatransone

Prende il via il 18 agosto la XVIII edizione del FestivaLiszt, organizzato dalla Fondazione Gioventù musicale d’Italia, sezione “L. Petrini” presieduta da Rita Virgili, per la direzione del m° Francesca Virgili, con l’anteprima sulla balconata alla foce del Tesino “Viaggio da Liszt a Morricone” dei giovani musicisti GIUSEPPE FEDERICO PACI, clarinetto, MAURIZIO CROCI, clarinetto, EDOARDO MANCINI, corno di bassetto, MARIA MARGHERITA PACI, violoncello, SIMONE ANIBALLI, percussioni.

Si entra nel vivo sabato 22 agosto alle ore 21.30 con il conferimento al Teatro delle Energie del Premio Liszt “Le Radici della Musica” a Piero Rattalino, uno dei più grandi critici e musicologi italiani, autore di diversi saggi su Liszt. Seguirà il concerto/conferenza “Schubert – Liszt a confronto” che vedrà come relatore PIERO RATTALINO, al pianoforte la pianista coreana ILIA KIM per un evento carico di suggestione che emozionerà il pubblico.

Quindi lunedì 24 agosto, alle ore 21.30, sempre al Teatro delle Energie recital “Da Liszt a Prokof’ev” del pianista ARISTO SHAM, 1° Premio Concorso Internazionale Casagrande 2019. Martedì 25 agosto alle ore 21.30 al Teatro delle Energie “Omaggio a Beethoven nel 250°anniversario della nascita” strutturato in due serata a cura del virtuoso francese Pierre Reach. Secondo appuntamento con Reach, giovedì 27 agosto ore 21.30. Il Festivaliszt si concluderà sabato 29 agosto – ore 21.30 al Teatro L. Mercantini di Ripatransone con un concerto fuori abbonamento, “Da Liszt a Respighi” del duo pianistico AURELIO e PAOLO POLLICE.

La 18esima edizione è stata presenta in Sala consiliare alla presenza del sindaco Enrico Piergallini, del consigliere delegato all’Accoglienza turistica Stefano Fraticelli del Comune di Ripatransone, del direttore artistico Francesca Virgili e della presidente GMI, sezione locale Rita Virgili.

“Non poteva mancare il FestivaLiszt nella programmazione eventi estivi per due motivi – ha detto Piergallini – innanzitutto perché il pubblico di fedelissimi non poteva essere lasciato orfano di una manifestazione molto seguita ed apprezzata, poi per evitare il rischio di segnali di chiusura e di paura. Inoltre Liszt ha lasciato un segno nel territorio, seppur nella sua pausa breve ed incisiva, era un dovere culturale rinnovare questo importante appuntamento”. Il consigliere Stefano Fraticelli si è detto orgoglioso di” questa collaborazione con la GMI e con il Comune di Grottammare, un faro nella programmazione culturale” ricordando come nella prima edizione, nel 2003 il Comune di Ripatransone aderì al progetto con un concerto. Dunque il festival festeggia l’importante traguardo della maggiore età con un cartellone di grande prestigio che mette insieme pianisti affermati insieme a giovani talenti, così come è stato illustrato dal direttore artistico e dal presidente GMI, sezione locale, Francesca e Rita Virgili. Entrambe hanno sottolineato l’autorevole presenza al Festivaliszt del musicologo, storico musicale e didatta Pietro Rattalino, che fu coinvolto nella prima edizione e diede tutto il suo incoraggiamento.

Ingresso concerti: 18 agosto: ingresso libero, si consiglia prenotazione sul sito www.evenbrite.it Concerti 22-24-25-27-29 agosto. Biglietto intero € 10,00, Biglietto ridotto (fino a 20 anni) € 8,00. Abbonamenti 22-24-25-27 agosto – Teatro delle Energie

Intero € 32,00, Ridotto (fino a 20 anni) € 25,00 GLI SPETTACOLI SONO ACCESSIBILI AI DIVERSAMENTE ABILI.PREVENDITA:

ON LINE – www.ciaotickets.com

(nella prevendita on line è possibile utilizzare la carta 18app e carta del docente ) rivendite autorizzate ciaotickets

Tabaccheria Marchionni – Via Ischia I – Grottammare – 0735 581318 Info: Festival Liszt 380 5921393

Assessorato alla Cultura Comune di Grottammare 0735739230-739238

Ufficio Turistico Comune di Ripatransone 0735 99329