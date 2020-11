Grottammare, organizzate on-line le tradizionali Giornate della Partecipazione Tre gli appuntamenti previsti tra il 9 e il 23 novembre con i residenti dei vari quartieri cittadini

Territorio comunale diviso in tre zone e piattaforma web pronta per ospitare gli incontri con i quartieri che prenderanno il via la prossima settimana, rigorosamente on line.

Sono queste le novità delle Giornate della Partecipazione 2020, edizione segnata, ma non piegata, dall’emergenza sanitaria.

Come annunciato nei giorni scorsi, infatti, l’Amministrazione comunale ha deciso di non rinunciare alle assemblee con i cittadini, predisponendo una modalità di partecipazione che prevede l’utilizzo della piattaforma telematica gratuita GoToMeeting e la possibilità di accedere anche telefonicamente per chi non avesse dimestichezza con pc, tablet o smartphone.

Il calendario delle assemblee presenta 3 appuntamenti a partire da lunedì 9 novembre.

Ogni incontro è dedicato a una delle tre zone in cui è stata suddivisa la città, per meglio approfondire le tematiche specifiche di ogni area: si comincia dunque lunedì prossimo, 9 novembre, con i residenti delle zone Centro, Stazione, Lame, Croce, Azzolino, via Bernini, via Ballestra, via Crivelli, via Tintoretto,via Licini, via Sotto Le Mura, Vecchio Incasato, Oasi Santa Maria Dei Monti; l’appuntamento successivo si terrà lunedì 16 novembre con i residenti di Valtesino, Bore Tesino, via Bernini (Lato Ovest), San Martino, via Cilea, via Volta, via Galilei; si chiude il 23 novembre, con i residenti di Ischia II, Bellosguardo Sgariglia, Ischia I e Montesecco.

Per partecipare, basta seguire le istruzioni indicate negli avvisi che verranno pubblicati sulla pagina Facebook Città di Grottammare e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.grottammare.ap.it. Le locandine permetteranno anche l’accesso diretto alla piattaforma GoToMeeting con un semplice “click” negli appositi spazi. I collegamenti avranno inizio alle ore 21.15.