Vandali all’Ospitale di Grottammare, in corso le indagini delle forze dell’ordine Ancora da quantificare i danni materiali inflitti alla struttura

Porte sfondate e serrature divelte per portare a casa il bottino dei pochi spicci contenuti nella macchinetta del caffè: è questo il risultato del gesto vandalico compiuto nottetempo da ignoti, ai danni degli uffici comunali e di altri ambienti dell’Ospitale di via Palmaroli.

La scoperta dell’intrusione e dei danneggiamenti è avvenuta questa mattina, all’apertura della sede comunale.

Il palazzo, sito all’ingresso del vecchio incasato, è la sede del settore Lavori pubblici/Manutenzioni, ma anche di numerose associazioni cittadine.

Attualmente, è in corso la quantificazione dei non pochi danni materiali, riscontrati principalmente ai piani in uso alle associazioni, secondo e rialzato, dove sono state forzate una dozzina di porte. Negli ambienti del piano primo, sede degli uffici pubblici, invece, i vandali hanno scassinato serrature di armadi e cassettiere.

La vicenda è stata segnalata alle forze dell’ordine che hanno effettuato i sopralluoghi per le verifiche di rito.