Monteprandone, investiti 36.000 euro una nuova area giochi nel parco “Il Boschetto” L'assessore Gabrielli: "Le opere saranno completate entro la primavera"

Una nuovissima area giochi attrezzata per bambini abbellirà il riqualificato parco pubblico “Il Boschetto” a Monteprandone. Verranno infatti installate nuove attrezzature ludiche nell’area verde, adiacente alla scuola di via Borgo da Monte, uno spazio molto frequentato dai residenti del Centro storico e non solo.

I nuovi giochi sono una altalena a due posti, un bilico, due molle inclusive fruibili anche da bambini diversamente abili, un gioco combinato con scivolo a tubo che consente la fruizione contemporanea da parte di tanti bambini.

Su tutta l’area giochi sarà posizionata pavimentazione anti trauma in gomma colata per una maggiore sicurezza dei più piccoli come previsto dalla normativa vigente. Sono previste anche nuove panchine e cestini per i rifiuti. La spesa complessiva sostenuta dall’Ente è di 36.000 euro.

“Prosegue l’azione dell’Amministrazione di riqualificazione di parchi e aree verdi su tutto il territorio comunale – spiega l’assessore con delega al verde pubblico Fernando Gabrielli – i lavori di realizzazione dell’area giochi partiranno compatibilmente con la temperatura esterna, che non deve essere troppo bassa per la corretta posa della gomma colata che rivestirà la pavimentazione. I nostri piccoli concittadini dovranno dunque pazientare ancora un po’, ma è certo che entro la primavera le opere saranno completate e potranno sperimentare il nuovo parco tutto dedicato a loro”.

Ricordiamo che l’installazione dell’area giochi andrà a completare il più ampio progetto, il cui investimento complessivo è di 130.000 euro, che comprende tre interventi: la riqualificazione e messa in sicurezza di un tratto di via Leopardi, l’anello stradale che cinge il Centro storico, dove sono stati realizzati nuovi stalli destinati a parcheggio, è stata riqualificata la pavimentazione pedonale, è stata sistemata la scarpata sottostante ed è stato creato un parapetto di sicurezza in ferro; la sostituzione della pavimentazione del campo da calcetto con manto sintetico che ora presenta linee da gioco integrate sia per il gioco del calcio sia per quello del tennis; la sistemazione del parco pubblico “Il Boschetto”.