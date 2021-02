Al via il progetto “Pi. Lab” rivolto alle piccole e medie imprese del Piceno Previsto un incontro al mese a partire da febbraio

Un progetto rivolto a tutte le piccole e medie imprese della provincia di Ascoli Piceno, che hanno ambizione di crescere e di risollevare l’economia locale in un momento storico fortemente condizionato dall’emergenza Coronavirus.

Nasce così il progetto “Pi. Lab”, ideato dal Gruppo Evo Imprese – società che si occupa di consulenza e formazione aziendale – e sposato dall’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno. Nella consapevolezza del grande valore produttivo presente nella città di Ascoli Piceno e in tutta la provincia e consapevoli delle difficoltà che il periodo Covid sta ponendo alle aziende, il progetto ha l’obiettivo di supportare, preservare e far sviluppare il tessuto imprenditoriale del territorio.

Tanti i temi che saranno affrontanti durante gli incontri: dalle strategie di impresa per affrontare il mercato attuale all’ottimizzazione aziendale e finanziaria per trovare la marginalità; dalle strategie commerciali, vendite e marketing alla gestione del personale e aumento della produttività singola e di gruppo. Fino alla creazione di un sistema aziendale armonico, autonomo ed efficace, per creare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata. Un confronto continuo e un dialogo aperto che garantiranno conoscenze pratiche e strumenti concreti da spendere fin da subito in azienda e nel mondo del lavoro.

Il progetto si svilupperà in sei mesi, con un incontro al mese a partire da febbraio. Fino a nuove disposizioni, gli incontri si svolgeranno online nel rispetto delle normative anti-Covid.

Il progetto è aperto anche ad altre amministrazioni locali e alle associazioni di categoria che vorranno divulgare questa opportunità ai rispettivi associati. L’iscrizione al progetto è GRATUITA, per partecipare o per avere info è possibile scrivere all’indirizzo email picenoimpreselab@gmail.com.