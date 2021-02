La Città di Grottammare rinnova l’adesione ai “Borghi più belli d’Italia” La partecipazione al Club va avanti ininterrottamente dal 2007

100 Letture Cronaca

Nell’attesa di entrare nel vivo della gara per il “Borgo dei Borghi”, la Città di Grottammare conferma anche per il 2021 la partecipazione al Club dei Borghi più belli d’Italia.

Il rinnovo al circuito nazionale si affianca a quello per “I borghi più belli d’Italia nelle Marche”.

L’investimento sulla comunicazione mirata alla promozione turistica è un impegno più che decennale per quanto riguarda il Club de “I Borghi più belli d’Italia”, che annovera Grottammare tra i suoi membri dal 2007 (delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 27.09.2007).

Un obiettivo rafforzato nel 2015, con la nascita dell’associazione che riunisce le località marchigiane tutelate dal Club, alla quale la Città ha prontamente aderito (Consiglio Comunale n. 12 del 28.08.2015).

Complessivamente, entrambi i rinnovi comportano un esborso di risorse pubbliche pari a poco più di 3.000 € (3.080+275), in cambio di una serie di vantaggi relativamente ad attività di comunicazione specializzata e promozione turistica in circuiti nazionali ed internazionali.

Ne è esempio recente la partecipazione alla sfida tra i borghi più belli d’Italia che, per questa ottava edizione, si caratterizza come una gara tra le regioni della penisola dall’indiscusso ritorno di immagine.

Il filmato in gara è stato trasmesso nella puntata di domenica 7 febbraio del Kilimangiaroed è visibile su RaiPlay, nella sezione del programma di Rai Tre.

Più in generale, far parte del circuito dei borghi prevede il diritto ad utilizzare la denominazione e il marchio figurativo del Club in qualsiasi azione di comunicazione, promozione o pubblicità, l’inserimento nel sito internet de “I Borghi più belli d’Italia” e nella guida cartacea de “I Borghi più belli d’Italia” che, a disposizione anche degli operatori turistici, si presenta come un valido ed elegante strumento di promozione in grado di proporre itinerari di qualità e alternativi al turismo di massa.

Grottammare – I Borghi più Belli d’Italia (borghipiubelliditalia.it)