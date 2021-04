Incontro online venerdì 9 aprile sull’impianto di stoccaggio gas previsto a San Benedetto L'appuntamento è organizzato e promosso dal gruppo Ambiente e Salute nel Piceno

L’emergenza Covid ha rallentato e impedito molte iniziative, tuttavia l’iter seguito dal progetto di realizzazione dell’impianto di stoccaggio gas a San Benedetto, seppur lentamente, va ancora avanti.

La questione non è affatto conclusa, tutt’altro.

Per poter fare il punto, fornire aggiornamenti e rinnovare l’attenzione dei cittadini su questa spinosa questione abbiamo programmato per venerdì 9 aprile 2021 alle ore 21.00 un incontro pubblico on line sulla questione visibile sulla pagina facebook e sul Canale Youtube di Ambiente e Salute nel Piceno.

L’incontro sarà incentrato sulla visione del documentario “La piovra sotto la città”, che fu trasmesso con ampia partecipazione di pubblico presso l’auditorium Comunale il 15 aprile del 2019, riguardante il progetto di stoccaggio gas a San Benedetto .

Vi saranno anche 2 brevi interventi del Geologo Giovanni Marrone dello studio Scuola blu e dell’avvocato Corrado Canafoglia dell’Unione Nazionale Consumatori.

Al termine, potranno essere poste delle domande tramite messaggi facebook o su messenger.

Invitiamo tutti a partecipare.

da: Ambiente e Salute nel Piceno