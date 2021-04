Continua la collaborazione tra US Acli Marche e Comune di Maltignano Diverse le iniziative rivolte alla cittadinanza

60 Letture Associazioni

Sono diverse le attività comprese nel progetto “Il valore sociale dello sport” che sta coinvolgendo numerosi cittadini.

Si tratta di una iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra U.S. Acli Marche ed amministrazione comunale di Maltignano, nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ogni venerdì alle 18.30 è possibile gratuitamente seguire lezioni di ginnastica, a cui saranno abbinate respirazione, meditazione e rilassamento, tenute dall’insegnante Stefano Maoloni.

Le lezioni sono diffuse sul gruppo facebook “U.S. Acli – Yoga” (con visibilità possibile anche in altri orari) ed andranno avanti fino al 21 maggio.

Sempre nel gruppo facebook “U.S. Acli – Yoga” sono ancora disponibili le lezioni di yoga tenute dall’insegnante Eugenia Brega.

Nel gruppo facebook “U.S. ACLI SPORT SOCIALE”, invece, è possibile seguire, anche in questo caso in maniera gratuita, un corso di scacchi tenuto dagli istruttori federali Dante Guglielmi e Marco Pelagalli ed il progetto “Allenamente”, esercizi per la memoria e l’attenzione a cura della dottoressa Sabrina Monachesi.

Per partecipare al progetto “Il valore sociale dello sport” occorre preiscriversi al numero 3442229927 (al quale si possono chiedere ulteriori informazioni) ed avere un profilo facebook attivo.

Il programma di tutte le ulteriori attività del progetto “Il valore sociale dello sport” sarà comunque pubblicato sul sito www.usaclimarche.com o sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.

da: Unione Sportiva Acli Marche