Monteprandone, si punta a un’attività di somministrazione di cibo e bevande nel parco “Il Boschetto” Le domande per ottenere l'affidamento dello spazio potranno essere inviate entro lunedì 17 maggio

47 Letture Cronaca

L’Amministrazione comunale intende affidare in concessione a titolo gratuito un’area all’interno del parco “Il Boschetto”, situato in via Leopardi, a Monteprandone, per l’esercizio di un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Su tale spazio il concessionario potrà posizionare una struttura provvisoria tipo gazebo o truckfood e si impegnerà ad assicurare la vigilanza, la custodia e la pulizia dell’intero parco e dell’annesso campetto, compresa l’apertura e la chiusura.

A titolo esemplificativo dovrà raccogliere i rifiuti, svuotare i cestini, sanificare gli arredi: panchine, giochi, altri arredi che vorrà posizionare a proprie cura e spese, previo consenso dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle indicazioni previste dalle disposizioni anti Covid.

“Dopo i recenti lavori di riqualificazione e sistemazione degli arredi del parco Boschetto, del campetto e di tutta via Leopardi – spiega l’assessore al patrimonio e impianti sportivi Christian Ficcadenti – abbiamo rinnovato una zona amata e frequentata dai monteprandonesi. Con questo avviso vogliamo creare le condizioni affinché quell’area diventi sempre più vivibile e godibile da famiglie, anziani e bambini oltre che sicura in quanto il concessionario assicurerà custodia, vigilanza e pulizia ordinaria di parco e campetto”.

“Creare un’area ristoro nel parco rappresenta un’opportunità per un’attività di somministrazione di alimenti e bevande – dichiara l’assessore al commercio e attività produttive Meri Cossignani – anche alla luce delle vigenti disposizioni per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid che impongono alle attività di bar e ristoranti di realizzarsi all’aperto”.

L’area, della superficie massima di mq. 25, verrà data in concessione nel periodo dal 28 maggio al 12 settembre 2021.

La domanda, redatta entro le ore 13 del giorno 17 maggio 2021 deve essere presentata su appositi modelli e secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico scaricabile sul sito del Comune www.monteprandone.gov.it.