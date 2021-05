Monsampolo del Tronto, confermata la richiesta del 5×1000 diretto al Comune Le risorse raccolte saranno impiegate nell'iniziativa "Monsampolo Comune Amico dei Bambini"

103 Letture Cronaca

Dopo il risultato incoraggiante dello scorso anno, il Comune di Monsampolo del Tronto lancia un appello, attraverso una campagna di sensibilizzazione ai propri cittadini contribuenti, affinché scelgano di destinare al Comune il 5×1000 Irpef della loro prossima dichiarazione dei redditi.

Un’opportunità per i cittadini di partecipare attivamente e di contribuire, in prima persona, alla realizzazione di progetti portati avanti dall’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e dei servizi sociali.

Per il 2021 l’Amministrazione del Sindaco Narcisi ha scelto di destinare i contributi che arriveranno dai cittadini per la realizzazione del progetto “Monsampolo Comune Amico dei Bambini” che prevede proprio l’acquisto di nuovi giochi per bambini per migliorare i parchi pubblici.

“Con una semplice firma, che al contribuente non costa nulla, si può fare davvero la differenza – dichiarano Alessia Esposto Assessore ai Servizi Sociali e Marco Teodori Assessore al Bilancio e Tributi del Comune di Monsampolo del Tronto – nella dichiarazione dei redditi i cittadini potranno infatti scegliere di destinare il 5×1000 al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza semplicemente barrando la casella corrispondente. Grazie anche alla donazione del loro 5×1000, il Comune potrà aggiungere ulteriori risorse, oltre quelle già stanziate nel bilancio comunale, per il nostro progetto per i giochi per i bambini nei parchi. Un gesto semplice ma di grande importanza, attraverso il quale ciascun cittadino potrà partecipare concretamente e attivamente allo sviluppo e al benessere della collettività”.

“Abbiamo voluto lanciare una campagna di sensibilizzazione sul 5×1000 – dichiara Massimo Narcisi Sindaco di Monsampolo del Tronto – scegliendo di destinare le donazioni per un progetto specifico per i nostri bambini. Come Amministrazione stiamo già investendo in questa direzione ma è fondamentale la collaborazione dei cittadini: donare il proprio 5×1000 al Comune è sicuramente un piccolo grande gesto per tutta la nostra comunità”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Monsampolo del Tronto al numero 333/4912650 o alla mail protocollo@comune.monsampolodeltronto.ap.it.

Si ricorda che se il contribuente non destina le quote ( 5-8-2 x 1000) verranno in automatico assegnate allo Stato.

da: Comune di Monsampolo del Tronto