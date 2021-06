Il Comune di Monteprandone torna a organizzare il soggiorno montano per over 60 Le domande dovranno essere presentate nel corso della mattinata di venerdì 18 giugno

Il Comune di Monteprandone organizza il soggiorno montano per cittadini over 60 presso la località turistica di Pinzolo (TN) nel periodo dal 4 al 17 luglio.

Per partecipare è necessario avere età minima 60 anni, idoneità fisica e di autosufficienza al soggiorno montano. La domanda va presentata in carta semplice, corredata di certificato medico attestante l’idoneità fisica e l’autosufficienza della persona e attestazione ISEE 2021.

Il modello di domanda per è reperibile presso: ufficio servizi sociali, via Limbo, Monteprandone (0735-710935); delegazione comunale, via delle Magnolie, Centobuchi (0735-710825), sito del comune all’indirizzo www.monteprandone.gov.it.

E’ prevista una compartecipazione da parte dell’utente commisurata al valore ISEE 2021. Costi e modalità di pagamento verranno comunicate direttamente dal personale incaricato, contestualmente alla presentazione della domanda.

Le domande dovranno essere presentate presso la Nuova Sala Riunioni in piazza dell’Unità, Centobuchi venerdì 18 giugno 2021, dalle ore 9 alle ore 13.

Saranno prese in considerazione prioritariamente le domande acquisite presso la Nuova Sala Riunioni di Centobuchi nei termini sopra indicati. La domanda dovrà essere presentata personalmente (potrà riguardare richiedente e coniuge).

Sarà cura dell’ufficio servizi sociali comunicare mediante lettera, l’accettazione o meno della domanda ed ogni altra istruzione relativa al soggiorno.

In considerazione delle linee guida anti Covid in materia di trasporto pubblico, potranno essere accolte sino ad un massimo di 32 domande di partecipazione, tenendo conto dell’ordine di presentazione delle stesse e della regolarità della documentazione.