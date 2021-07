Si avvicina la prima delle quattro date di “L’incantaPiazza” a Monteprandone Mercoledì 21 luglio toccherà al Gilly&Gabriel Show

Tutto pronto a Monteprandone per il primo dei quattro appuntamenti de “L’incantaPiazza”, rassegna di magia pensata e ideata per i più piccoli da Francesco Pazzi, in arte Mago Kiko.

Si parte mercoledì 21 luglio con il Gilly&Gabriel show. Vengono da San Marino, sono padre e figlia tutti e due con la passione per la magia. Insieme propongono numeri di magia che spaziano dal mentalismo agli esperimenti di puro illusionismo con il coinvolgimento diretto del pubblico che diventa esso stesso un protagonista. La serata sarà presentata da mago Kiko.

Giliana Flore in arte Magica Gilly nasce in Francia nel 1996, inizia a dedicarsi alla magia nel 2010 dopo aver frequentato fin da piccola l’ambiente magico assieme al padre Gabriel. Entra nella scena magica con un numero classico in costume cinese, molto visuale e colorato.

Ha condiviso il palcoscenico con Silvan, Alexander, Raul Cremona, Forest e altri importantissimi maghi. Nel 2012 ad Aix en Provence le viene assegnato il premio speciale della giuria al campionato francese di magia. In seguito si perfeziona con il maestro Vito Lupo. Ha lavorato anche in Francia e Spagna riscuotendo un grande successo, ha ricevuto infine nel settembre 2018 il premio alla carriera al Congresso magico internazionale di Tagliacozzo. Nel 2021 ha pubblicato un libro con la prefazione del mago Forest.

Gabriel è il nome d’arte di Gabriele Merli, illusionista, mentalista dall’età di 8 anni. Si è esibito in tutta Europa ed è anche autore di due libri sull’arte magica rivolti al grande pubblico e di pubblicazioni specifiche riservate ai maghi. Ideatore ed organizzatore del Festival internazionale della magia della Repubblica di San Marino dal 1997 e considerato oggi tra i migliori al mondo.

Ha creato numerosi eventi di successo come “Il castello magico” a Tavullia e “Magic Halloween San Marino” a San Marino. Ha eseguito esperimenti di grande impatto mediatico come: l’apparizione di un aereo, l’evasione da una prigione, la cattura di un proiettile con i denti, la guida di un aereo bendato, la previsione delle elezioni politiche e tantissimi altri. Ha fondato una scuola di magia e l’associazione arte magica sammarinese nella Repubblica di San Marino.

Ricordiamo che “L’incantaPiazza” è una manifestazione inserita nel cartellone di eventi “Estate a Monteprandone 2021” promossa dal Comune di Monteprandone. Gli spettacoli, con inizio alle ore 21, sono ad ingresso gratuito e si tengono tutti in piazza dell’Unità a Centobuchi di Monteprandone.

Nel rispetto delle norme antiCovid, la prenotazione è obbligatoria inviando un messaggio/whatsApp al numero 3663441355. Per info www.monteprandone.gov.it oppure www.facebook.com/comunemonteprandone.