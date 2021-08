Quaranta posti autobus gratuiti per il concerto a Muccia di RisorgiMarche L'iniziativa è promossa dai Giovani Lab della Banca di Ripatransone e del Fermano

Domenica 29 agosto 2021, per la penultima tappa di RisorgiMarche 2021, nel territorio di Muccia si esibirà Luca Aquino: “Icaro Solo” è il suo progetto musicale per sola tromba, costruito intorno ad un’intuizione e al desiderio di sfidare il suono non ancora esplorato ed è stato registrato in completa solitudine, nell’antica chiesa sconsacrata di Sant’Agostino, a Benevento, collocando ventidue microfoni panoramici in punti strategici degli interni. Lì Luca Aquino ha studiato i riverberi dell’ambiente e allo stesso tempo ne ha esplorato le varie possibilità acustiche date dall’architettura.

Si tratta di un concerto-escursione al tramonto, quello al quale parteciperanno anche i Giovani Lab della Banca di Ripatransone e del Fermano, che offrono 40 posti autobus gratuiti per raggiungere Muccia: il costo del biglietto del concerto, invece, è di 5 euro. Chiunque voglia partecipare deve inviare un messaggio WhatsApp al numero 331/6338952 indicando nome, cognome e data di nascita di chi vuole aderire.

Si ricorda che per partecipare è necessario il Green Pass.

