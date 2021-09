Oscar delle Marche on line, serata evento in programma a Grottammare L'appuntamento è per sabato 11 settembre

68 Letture Cultura e Spettacoli

Serata evento a Grottammare per celebrare gli Oscar delle Marche on line: le migliori Pagine, i Miglior Social, i migliori Personaggi, Testate, Realtà Artigianali, No-Profit Manifestazioni e Città della rete Marchigiana si incontreranno sabato 11 settembre nella Sala Kursaal per conoscere l’esito di Brands on Web, l’iniziativa ideata e organizzata da Radio Incredibile per far conoscere le realtà web marchigiane e premiare le più apprezzate dagli utenti. La campagna elettorale è aperta dal 22 luglio e si potrà votare fino a domani, venerdì 11 settembre su www.radioincredibile.com. La serata avrà inizio alle ore 21. Tutte le info per partecipare sulle pagine web e social di Radio Incredibile.

“Volevamo incontrare di nuovo le Marche e raccontarle in un modo nuovo – dichiara Valeria Tassotti, Presidente di Radio Incredibile- Cercavamo una forma ibrida fra i nostri coast to coast regionali in camper e le nostre maratone virtuali. Lo abbiamo trovato: sabato 11 tutte le Marche si incontreranno e si connetteranno a Grottammare”.

L’iniziativa, che andrà in onda in diretta anche sui canali social dell’emittente web ha il sostegno dell’Amministrazione comunale: “Come sempre, Radio Incredibile ha saputo dare vita a una visione – affermano il sindaco Enrico Piergallini e la consigliera Martina Sciarroni – È innegabile che, ad oggi, internet e soprattutto i social sono gli ambiti in cui le persone attingono più informazioni e incontrano i propri modelli di comportamento; e allora perché non premiare chi questo ruolo lo sta svolgendo con professionalità e responsabilità? Detto fatto! In pochi mesi è stato organizzato e allestito un evento regionale, che vede la Città di Grottammare come punto di riferimento per la rete web marchigiana. Siamo certi che questa è solo la prima edizione di un evento destinato negli anni a diventare sempre più importante, fino ad abbracciare il panorama nazionale”.

L’ideatore della giornata, Claudio Siepi, sottolinea il numero e l’alta qualità dei protagonisti del web regionale: “Sono tante e brillanti le realtà marchigiane che trovano una preziosa narrazione nel digitale. Volevamo superare la radicata frammentarietà della nostra Regione e far conoscere i marchigiani ai marchigiani. La “cartella elettorale” è stato lo strumento più efficace per diffondere nomi, idee, iniziative su tutte le latitudini marchigiane, da Gabicce fino a San Benedetto”.

Info: https://www.radioincredibile.com/brands-on-web-levento-di-premiazione-degli-oscar-delle-marche-on-line/