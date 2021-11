Domenica 14 novembre inaugurazione del Giardino dei Colori a Monteprandone L'appuntamento è in via Gramsci alle ore 15.30

Dopo il “Parco dell’Amicizia” nasce “Il Giardino dei Colori”, un nuovo parco pubblico dedicato alle arti e alla cultura. L’inaugurazione si terrà domenica 14 novembre, dalle ore 15:30, in via Antonio Gramsci a Centobuchi di Monteprandone.

Si tratta uno spazio verde recintato e attrezzato con giochi conformi per bambini (bilico, molla e scivolo), realizzati con materiali rinnovabili, ecologici e durevoli, certificati per la riduzione della produzione di Co2.

Nell’area verde sono state installate panchine, cestini per i rifiuti e piantumate essenze arboree ed arbustive. All’interno sono presenti aree pavimentate dove l’Amministrazione comunale ha in animo di realizzare eventi di promozione delle arti e della cultura.

Il parco è dotato anche di un impianto di filodiffusione e di telecamere di videosorveglianza. A sud e a nord dell’area verde è stata riqualificata l’area parcheggio.

“Il Giardino dei Colori” è il secondo dei quattro nuovi spazi verdi in corso di realizzazione nel Comune di Monteprandone compresi nell’ambito del più ampio progetto “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”, finanziato con 1.900.000 euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, provenienti dal “Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”.