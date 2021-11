Iniziative in programma a Monteprandone per la Giornata contro la violenza sulle donne L'appuntamento è per mercoledì 24 novembre

“Generare culture non violente” è il titolo dell’iniziativa organizzata dal Comune di Monteprandone, in collaborazione con le cooperative On the road e COOSS Marche, l’associazione Laboratorio Minimo teatro, le lettrici e i lettori volontari di Nati per Leggere della Provincia di Ascoli Piceno e la Libreria Nave Cervo, con il patrocinio e il sostegno del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione del 25 novembre “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

La manifestazione si terrà mercoledì 24 novembre, presso il Centro Pacetti, in via San Giacomo 107 a Centobuchi di Monteprandone. Si partirà alle ore 17:30, con un incontro di letture condivise e promozione alla lettura in famiglia in età prescolare curato delle lettrici e dei lettori volontari NpL della Provincia di Ascoli Piceno dal titolo “Nati per Leggere. Contro gli stereotipi di genere”.

In serata, a partire dalle ore 21, dopo i saluti del sindaco Sergio Loggi e dell’assessora alle pari opportunità Roberta Iozzi, ci saranno gli interventi di Laura Gaspari, coordinatrice Centro Antiviolenza Donna con Te e Diletta Baldassarri, assistente sociale dello Spazio Ascolto Donne sportello attivo nel Comune di Monteprandone che offre ascolto ed accoglienza alle donne in difficoltà tramite servizi di consulenza psicologica e legale al fine di sostenere situazioni di disagio personale, familiare e relazionale e di violenza psicologica, fisica, economica e sociale.

Si terminerà con “UNAsuTRE”, performance teatrale contro lo sfruttamento e la violenza sulle donne costruito attorno al monologo dell’attrice Franca Rame che racconta della violenza subita dall’attrice nel 1973.

Curato dal Laboratorio Minimo Teatro, lo spettacolo ha l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere l’impegno anche nelle nuove generazioni nella consapevolezza che una cultura fondata su egoismi, aggressività e svalutazione o esaltazione puramente materiale del corpo rischia di spezzare la coesione sociale che, al contrario, deve essere fondata sulla parità, sul rispetto e sul valore della persona nella sua integrità. Attrici ed interpreti: Paola Lucidi, Laura Angelini, Eleonora Balestra, Giorgia Ferranti, Camilla Orazi, Raffaella Orsini, Francesca Piccioni ed Emanuela Traini. Regia di Paola Lucidi.

Sia per le letture pomeridiane, sia per l’evento serale è necessaria la prenotazione via sms/whatsApp al numero 3663441355. L’ingresso sarà consentito con Green Pass, nel rispetto della normativa antiCovid.