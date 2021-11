Sabato 27 novembre il camper vaccinale dell’Asur Marche ritorna a Monteprandone Il mezzo stazionerà dalle ore 9.00 alle 13.00 in piazza dell'Unità, a Centobuchi

Torna il camper vaccinale dell’Asur Marche a Monteprandone. Personale sanitario sarà presente sabato 27 novembre 2021, dalle ore 9 alle ore 13, in piazza dell’Unità a Centobuchi. Non è necessaria prenotazione, basta presentarsi muniti di tessera sanitaria per effettuare prima, seconda o terza dose (cosiddetta dose booster) del vaccino antiCovid.

“L’Area Vasta n. 5 Asur Marche offre ai cittadini di Monteprandone e Centobuchi un’ulteriore occasione per aderire alla campagna gratuita di vaccinazioni – spiega il sindaco Sergio Loggi – lo possiamo fare a pochi passi da casa, senza prenotazione. La situazione contagi è sotto controllo, grazie ai vaccini. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Vacciniamoci!”.