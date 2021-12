Al via gli interventi sull’impianto di pubblica illuminazione a Monteprandone Circa 50 i nuovi punti luce al led che saranno installati in tutto il territorio comunale

Nuova luce in via 24 maggio, via Fosso Nuovo e nell’area parcheggio di via 24 maggio dove sono stati installati nuovi corpi illuminanti, nell’ambito del progetto di realizzazione e potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione.

Si interverrà anche in via 86° strada e lungo la via Salaria (SS n.4) dove saranno sistemati corpi illuminanti blu. Al termine dei lavori saranno circa 50 i nuovi punti luce con lampade a led installate nelle vie sopra citate e circa 40 proiettori architetturali installati in corrispondenza dei sostegni esistenti i cui corpi illuminanti avranno sorgente led e una tonalità di colore blu sulla Salaria.

L’investimento pari a 180.000 euro è un finanziamento del Ministero dell’Interno messo a disposizione dei Comuni e destinato ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.