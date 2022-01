Monteprandone, potenziati i tamponi per gli alunni della scuola primaria "Con le nuove norme è indispensabile la tempestività nell’effettuare i tamponi"

Da due anni a questa parte l’Amministrazione comunale è al fianco dell’Istituto comprensivo di Monteprandone per il monitoraggio e la prevenzione del contagio a scuola. Questa volta ha deciso di finanziare i tamponi che per legge debbono essere effettuati qualora emerga un caso positivo nella classi della scuola primaria.

Il Decreto Legge del 7 gennaio prevede, infatti, per le classi delle scuole elementari nelle quali si verifichi un caso di positività, di effettuare due tamponi di controllo agli alunni: un tampone (T0) subito al momento di conoscenza del caso, l’altro tampone (T5) dopo 5 giorni.

Tali controlli consentono di mantenere la didattica in presenza, purché non si verifichi un secondo caso di positività. Infatti nell’ipotesi di due o più casi la stessa legge prevede l’attivazione della didattica a distanza.

I tamponi verranno effettuati in un laboratorio privato del territorio. I giorni e gli orari di esecuzione dei tamponi saranno comunicati alla famiglie degli alunni interessati dallo screening attraverso il portale della scuola.

“Con le nuove norme è indispensabile la tempestività nell’effettuare i tamponi – spiegano il sindaco Sergio Loggi e il vicesindaco con delega all’istruzione Daniela Morelli – sappiamo che in questo periodo i contagi crescenti stanno mettendo in affanno il sistema sanitario e i tempi di effettuazione dei tamponi si allungano. Per questo abbiamo deciso di collaborare con il sistema sanitario e con l’istituzione scolastica, destinando risorse del bilancio ad una attività di screening indispensabile per assicurare più possibile la presenza in classe dei nostri studenti in sicurezza e venire incontro alle famiglie offrendo un servizio gratuito che permetta alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi di continuare il loro percorso di studi sui banchi di scuola, insieme ai proprio compagni”.