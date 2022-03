Monteprandone, al via gli eventi della rassegna “Infinito donna” L'appuntamento inaugurale si terrà nel pomeriggio di sabato 5 marzo presso il Lavatoio comunale

52 Letture Cultura e Spettacoli

Prende il via sabato 5 marzo il ricco calendario di iniziative dal titolo “Infinito ∞ donna” in programma fino al 13 marzopensate, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni del territorio Centopercento, Officina San Giacomo e SpaziomOHOc, Anime sul palco, Prima Persona Plurale, Cistite.info Aps e la cooperativa COOSS Marche.

Sabato 5 marzo, alle ore 16.30, presso il Lavatoio comunale, in via Borgo da Sole, a Monteprandone, prenderà vita “Sradicato”, installazione dell’artista abruzzese Serena Vallese.

Si tratta di una radice in polvere di carta “disegnata” all’ingresso del lavatoio, le cui ramificazioni si svilupperanno all’interno delle otto vasche e continueranno fino alle pareti, dove, tra le fessure del muro verranno posizionate foglie bianche in pasta di cellulosa.

Sradicato è un’opera che cambierà e si modificherà giorno dopo giorno perché tutti i materiali utilizzati sono biodegradabili, non vengono usate colle o adesivi e sono soggetti alle intemperie o all’intervento degli uomini e delle donne.

Domenica 6 marzo, alle ore 18, al Centro GiovArti in via De Gasperi 235, a Centobuchi di Monteprandone torna l’arte contemporanea con sette artisti scelti dal maestro Nazareno Luciani che presenteranno le loro opere inedite.

Roberta Brugnola, Alessandro Calvaresi, Aurora Carassai, Elena Fanesi, Eleonora Panichi, Chiara Pulcini e Nima Tayebian presentano “Alta artecotemporanea”, una mostra autentica che denuncia un percorso travagliato dove i giovani e le giovani sono uscite da una sofferenza irreale.

L’evento curato da Silvia Baldassarri è coordinato dall’associazione Officina San Giacomo e SpaziomOHOc di Nazareno Luciani. L’esposizione rimarrà aperta tutti i giovedì, venerdì e sabato, dalle 18 alle 20, fino al 22 maggio 2022 info 3287180203.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno nel rispetto della normativa AntiCovid. Info su www.comune.monteprandone.ap.it; Facebook comunemonteprandone.

Inoltre dal 5 al 13 marzo 2022 l’associazione commercianti e artigiani Centopercento proporrà “Donne in primo piano”, un contenitore di iniziative per promuovere le aziende, valorizzare creatività, professionalità, disponibilità di chi gestisce o lavora in un’azienda di Monteprandone e Centobuchi. Tanti gli eventi proposti negli esercizi commerciali e nelle attività ricettive del territorio.

Una mostra d’arte diffusa con opere di artiste raffiguranti donne o elementi del mondo femminile verranno esposte sulle vetrine. Una mappa del paese indicherà i negozi che ospitano le opere e i nomi delle artiste partecipanti: Simona Lucidi, Ewa Maria Hamczyk, Antonia Silenzi, Assunta Cassa e Luisa Treppini.

Grande cura sarà dedicata anche all’arredo urbano. Verranno, infatti, posizionati 80 alberelli di alloro, tutti decorati in maniera coordinata, davanti ai negozi e per tutto il paese. Ogni attività proporrà tante idee regalo, menu, servizi dedicati e promozioni.

Sulle vetrine dei locali associati sarà installata una vetrofania dedicata all’8 marzo per lanciare l’hashtag #donneinprimopiano. Prima e durante la settimana attraverso le proprie pagine social ogni negozio potrà mettersi in primo piano pubblicando un post con foto o video che racconti le specialità offerte dalla propria attività per l’8 marzo.

Così come ogni cliente potrà pubblicare un post esprimendo come e perché si sentono in primo piano. Basta pubblicare la foto o il video e taggare le pagine Facebook @AssociazioneCentoperCento e Instagram @associazione_centopercento e aggiungere l’hashtag #donneinprimopiano.