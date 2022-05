Scontro frontale ad Ascoli Piceno, perde la vita un centauro di 34 anni Inutili i soccorsi nei confronti di Federico Pietracci

Tragico incidente stradale alle porte di Ascoli Piceno nella tarda serata di giovedì 19 maggio: il violento impatto tra un furgone e una motocicletta ha provocato il decesso di un centauro di 34 anni.

Lo scontro frontale si è verificato lungo la Salaria, nei pressi del Villaggio del Fanciullo, per cause non del tutto accertate. A patire le conseguenze peggiori è stato il conducente della moto, Federico Pietracci, per il quale ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato inutile. I sanitari del 118 hanno poi condotto in ospedale i quattro occupanti del furgone, rimasti feriti in maniera non troppo grave.

Sul luogo dello schianto presenti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del comando ascolano, che si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi incidentati e di ripulire la sede stradale, sulla quale si era riversata pericolosamente una gran quantità di benzina.