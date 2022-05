Venerdì 27 maggio convegno a Centobuchi promosso dalla Banca del Piceno Il tema sarà "La vostra azienda vista dalla Banca del territorio, le nuove direttive EBA"

Domani, 27 Maggio 2022, a partire dalle ore 15.00, presso la sala riunioni della filiale di Centobuchi di Monteprandone della Banca del Piceno, si terrà il convegno “La vostra azienda vista dalla Banca del territorio, le nuove direttive EBA”, riservato ai dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro con focus sugli impatti sulla concessione di credito in seguito all’entrata in vigore delle nuove direttive EBA-LOM.

L’evento rientra nel costante impegno della Banca del Piceno per offrire un’adeguata attività di formazione alle proprie risorse interne e agli stakeholder del territorio, al fine di avere gli strumenti necessari all’analisi e all’azione in un contesto macroeconomico in continuo mutamento.

“La Banca del Piceno – ha dichiarato il Presidente Mariano Cesari – con questo convegno dimostra il suo importante ruolo di ideale luogo di confronto e di analisi su temi che interessano direttamente il sistema economico del nostro territorio. Una funzione che verrà sviluppata anche in futuro, nella consapevolezza di essere una banca del territorio e per il territorio, anche quando si tratta di spiegare le evoluzioni normative che coinvolgono le imprese della nostra zona”.

L’obiettivo è quello di continuare ad arricchire la “cassetta degli attrezzi” del professionista, illustrando le nuove regolamentazioni e i nuovi adempimenti a cui dovrà porre attenzione per guidare al meglio il proprio cliente.

Il convegno, che sarà aperto dal Presidente Mariano Cesari, vedrà la presenza di illustri relatori. Ai saluti di Daniele Gibellieri, Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ascoli Piceno e di Carla Capriotti, Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ascoli Piceno, farà seguito l’intervento di Alessandro Berti, Professore Associato di Finanza Aziendale e di Tecnica Bancaria presso la Scuola di Economia dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” su “Orientamenti EBA in materia di concessioni e monitoraggio prestiti”. A seguire, il Chief Lending Officier Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, Eugenio Adamo, parlerà di “LOM: La view del Gruppo Bancario ICCREA su concessione e monitoraggio del credito”

Il tema che è l’oggetto dell’intervento di Fausto Poggioli, Responsabile Area Territoriale Mercato Centro EST Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, riguarda “Il modello di assistenza commerciale alle imprese del gruppo ICCREA” e Fabrizio Luciani, Amministratore unico della Partner, si soffermerà su “Lo sviluppo organizzativo e gestionale delle PMI del territorio: opportunità, strumenti, casi di successo”.

Le considerazioni conclusive saranno del Direttore Generale della Banca del Piceno Credito Cooperativo, Franco Leone Salicona.

Programma dei lavori, modulo di registrazione per il professionista che dà diritto ai crediti formativi (anche con partecipazione a distanza) e link per la diretta sono disponibili al sito www.bancadelpiceno.bcc.it.