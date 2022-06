Giovedì 2 giugno “Battesimo civico” dei neo-diciottenni a Monsampolo del Tronto La cerimonia è prevista alle ore 19.00

74 Letture Cronaca

Il Comune di Monsampolo del Tronto in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno organizza alle ore 19:00 in Contrada Sant’Egidio, davanti alla Chiesa, in collaborazione con l’Associazione Sant’Egidio 1972, la cerimonia del Battesimo Civico dei neo diciottenni. La cerimonia, istituita lo scorso anno dall’Amministrazione Comunale, è rivolta ai ragazzi che hanno appena compiuto diciotto anni o li compiranno in questo anno solare, residenti nel comune di Monsampolo del Tronto, ai quali sarà consegnata una copia della costituzione e il tricolore.

“Il raggiungimento della maggiore età – dichiarano il Sindaco Massimo Narcisi e l’Assessore alle politiche giovanili Luca Schiavi – è un momento fondamentale per la vita dei nostri ragazzi nel quale si acquisiscono nuovi diritti, nuove libertà, ma anche doveri e responsabilità. Per questo abbiamo deciso di organizzare la cerimonia del Battesimo Civico e celebrare così un momento topico della loro esistenza civile. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare per celebrare al meglio il 76° anniversario della Festa della Repubblica una giornata fondamentale per la nostra nazione che abbiamo voluto dedicare ai nostri ragazzi perché loro rappresentano il futuro di Monsampolo e dell’Italia”.

Alla cerimonia parteciperà anche il Prof. Costantino Di Sante, storico e autore di numerose ricerche, che farà un intervento sulla “Nascita dei diritti di libertà nella Costituzione”.