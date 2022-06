Anziana rischia di annegare in mare a San Benedetto del Tronto La donna, una turista proveniente da Faenza, è ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni

Soccorritori in azione nella mattinata di giovedì 16 giugno a San Benedetto del Tronto, dove un’anziana di 80 anni è dovuta ricorrere alle cure ospedaliere del caso per un principio di annegamento.

Intorno alle 11.30 una donna originaria di Faenza, in vacanza nelle Marche con un gruppo di suoi concittadini, sarebbe andata in difficoltà mentre si trovava in mare, ingoiando molta acqua prima di poter essere riportata in spiaggia.

L’anziana – M.B. le sue iniziali – è stata soccorsa dapprima da due bagnini, ai quali sono successivamente subentrati i sanitari del 118. Dato che le sue condizioni di salute avrebbero reso fin troppo rischioso il trasferimento in ambulanza, la donna è stata condotta in ambulanza presso l’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto, dove si trova ora ricoverata nel reparto di Rianimazione.