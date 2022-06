Giovedì 23 luglio lo stadio “Del Duca” di Ascoli ospita la “Partita del Sole” Molti i volti noti che scenderanno in campo

Il difensore dell’Ascoli Calcio, Giuseppe Bellusci, gli youtuber Valerio Mazzei dei Valespo e Sascha Burci “Anima”, i ballerini di “Amici” Nunzio e Christian, il vincitore di “Amici” Alberto Urso, la più amata dai bambini Carolina Benvenga della Posta di Raiyoyo, Billy Costacurta, Alberto Zaccheroni, Christian Abbiati, Marco Di Vaio, gli attori di Gomorra e tanti altri tra calciatori e personaggi della televisione saranno presenti ad Ascoli giovedì 23 giugno allo stadio Del Duca per la “Partita del Sole“.

L’obiettivo dell’evento è sostenere il progetto “Weaut” per creare un centro specializzato che includa attività didattiche, terapeutiche, sportive e ricreative dedicato ai bimbi autistici. Sul terreno dello stadio ascolano si troveranno di fronte la Nazionale Azzurri, New Dreams e la Nazionale Italiana non profit, per la prima delle tre partite che si disputeranno tra l’Italia e Malta.

I biglietti sono disponibili su www.partitadelsole.org, su VivaTicket e nei seguenti punti vendita: Bar Tabacchi Fuori Porta (viale Treviri 149), Tabaccheria Asculum (via del Trivio 103), Tabaccheria Tufilla (viale Vellei 7) Caffè Del Duca (viale Rozzi 13), Biglietteria Centro Commerciale Al Battente (via del Commercio 52), Brecciarol Bar (via Salaria Inferiore 21).