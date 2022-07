Omicidio a San Benedetto del Tronto, anziana uccisa nella propria abitazione Fermata la figlia 48enne della donna

Un’anziana di 80 anni è stata uccisa nel corso della mattinata di giovedì 7 luglio all’interno della propria abitazione di San Benedetto del Tronto.

Il tragico fatto ha avuto luogo in via della Pace. Dopo essere stati allertati da alcuni vicini, i poliziotti si sono recati sul posto, scoprendo il cadavere di Maria Maurella: il corpo avrebbe presentato numerose ferite da taglio, anche se al momento non sarebbe stata ancora ritrovata l’arma utilizzata per compiere il delitto. Maggiori dettagli sulle cause della morte della donna saranno fornite dall’autopsia disposta sul corpo.

Le forze dell’ordine hanno fermato la figlia 48enne dell’anziana, poi trasportata in ospedale in stato confusionale. Sarebbe lei la principale indiziata dell’omicidio.