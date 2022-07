Pronta la giuria per la 37° edizione di “Cabaret, amoremio!” Evento in programma a Grottammare il 29/30 luglio

La giuria del concorso per nuovi comici è pronta per eleggere il vincitore della 37ma edizione del Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret, amoremio!” (29 e 30 luglio, Arena Parco dei Principi). Nei giorni scorsi, il comitato organizzatore del Festival di Grottammare (Comune, Amat e associazione Lido degli Aranci) e il direttore artistico Stefano Vigilante hanno stabilito la composizione della commissione che valuterà le esibizioni dei 6 finalisti.

Si tratta di: Piero Celani (presidente Amat), Alessandro Ciarrocchi (presidente associazione Lido degli Aranci, responsabile delle selezioni), Fra’ Gianfranco Priori, in arte Frate Mago (artista cabarettista), Stefano Marcucci (compositore e regista), Nduccio (artista cabarettista), Michele Rossi (ideatore del Festival), Luca Sestili (conduttore radiofonico e di eventi culturali), Vincenzo Varagona (giornalista).

Il concorso per nuovi comici è un aspetto qualificante del Festival di Grottammare, volano per tantissimi artisti oggi affermati. La gara fu istituita nel 1987, a due anni dalla nascita della manifestazione nata nel 1985 come intrattenimento serale estivo ed oggi tra i festival più longevi d’Italia. L’albo d’oro del concorso è consultabile qui: https://www.cabaretamoremio.it/albo-doro/

I sei finalisti sono il risultato di selezioni curate dall’associazione Lido degli Aranci, tra 57 aspiranti concorrenti che hanno risposto al bando

Si contenderanno la palma dell’edizione 2022: Silvia Priscilla Bruni (classe ’79), Alessandro Bisonni (classe ’84), Daniela Carta (classe ’73), Vincenzo Emmanuello (classe ’67), Mauro Lazzarin (classe ’79), Francesco Porcu (classe ’74).

I concorrenti dovranno esibirsi nel corso di entrambe le serate del Festival con un pezzo da 7 minuti ciascuno, di fronte a una platea che per la prima volta assisterà al Festival di Grottammare sul Lungomare De Gasperi. Il vincitore riceverà un assegno da 1000 € offerto dalla Città di Grottammare e un ingaggio di 3 serate a cachet corrente offerto dall’associazione Lido degli Aranci.

Il cast e altre informazioni sulla 37ma edizione di Cabaret, amoremio! qui: https://www.cabaretamoremio.it/