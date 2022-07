Trovata morta in casa ad Ascoli Piceno la sorella di Giovanni Allevi Secondo una prima ricostruzione, la 57enne Maria Stella Allevi si sarebbe tolta la vita

Il corpo senza vita di Maria Stella Allevi, insegnante di 57 anni, è stato scoperto nella sua abitazione di Ascoli Piceno nella giornata di martedì 19 luglio.

La donna, sorella del noto pianista e compositore Giovanni, risultava irreperibile da qualche ora, motivo per il quale un suo familiare ha dato l’allarme. I soccorritori si sono quindi precipitati in casa sua, rinvenendone il cadavere. Sulla salma della donna sarà ora eseguita l’autopsia per chiarire le cause del decesso: secondo i primi rilevamenti, si sarebbe trattato di un gesto volontario.