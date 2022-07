Grottammare, saranno realizzati 14 “parcheggi rosa” per gestanti e neogenitori Si attendono contributi ministeriali per 6mila euro

68 Letture Cronaca

Istituiti 14 “parcheggi rosa” per gestanti e neogenitori. L’ordinanza (nr. 50 del 21 luglio) del Servizio autonomo di Polizia locale segue la decisione della Giunta comunale che a fine giugno aveva accolto la proposta del Comandante Stefano Proietti di riservare, a carattere permanente, stalli di sosta per donne in stato di gravidanza e genitori di bambini con età non superiore a due anni.

Sempre in ambito di regolamentazione viaria, un’altra ordinanza (nr. 43 del 18 luglio) ha stabilito in via Garibaldi – tratto compreso tra via Roma e viale della Repubblica – il limite massimo di velocità di 40 Km/h e l’installazione di un rallentatore di velocità del tipo dosso artificiale, nel tratto prossimo ed immediatamente successivo al sottopasso ferroviario, lato est.

L’utilizzo dei “parcheggi rosa” sarà riservato ai titolari del contrassegno denominato “permesso rosa”, che dovrà essere esposto sulla vettura. Gli spazi di sosta sono stati individuati in ambito urbano, in prossimità dei principali centri di interesse.

Per la realizzazione, si è in attesa degli esiti della richiesta di un contributo ministeriale. Nell’istanza presentata venerdì scorso, è richiesto il finanziamento di 6000 €, ovvero il massimo concedibile per comuni da 5mila a 20mila abitanti.

Ecco l’elenco dei luoghi:

– Via Marconi, tratto antistante il Palazzo Municipale;

-Parcheggio Piazzale Stazione;

-Via Cairoli;

-Parcheggio Paese Alto;

-Viale Colombo;

-Via Ischia I, parcheggio polo commerciale “Le Grotte”, tratto antistante la locale farmacia;

-Via Bernini, parcheggio Supermercato “Si con te”;

-Via Salvo D’ Acquisto, parcheggio Cc “L’Orologio”;

-Via Pascoli, tratto antistante il locale Ufficio Postale;

-Piazza Carducci;

-Via G. Bruno, tratto a lato della locale farmacia;

-Via Ballestra;

-Via Ischia I, tratto antistante l’esercizio commerciale “Globo calzature”;

-Via Ischia I, tratto antistante l’esercizio commerciale “Globo abbigliamento”.