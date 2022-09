Sabato 10 e domenica 11 settembre Festa di fine estate a Maltignano Alessia Marozzi: "Ci buttiamo alle spalle un lungo periodo negativo"

Weekend ricco di eventi a Maltignano per la Festa di fine estate, organizzata dall’Associazione Publio Maltino basso con il patrocinio del Comune di Maltignano presso la Piazza G. Di Vittorio. Un programma ricco di eventi che avranno il via sabato alle ore 17 con la S. Messa e la benedizione dell’anno scolastico 2022/2023 con la presenza di tutti i bambini. A seguire, dalle ore 18:30, intrattenimento con il Circo “Euro Errani Show”. Chiuderà la serata, alle ore 21:00, lo spettacolo musicale dei “Piceno Pop Chorus”.

Domenica la giornata inizierà alle ore 9:00 (ritrovo ore 8:30 presso il campo sportivo vecchio di Via Faraone) con la camminata naturalistica guidata “Alla scoperta delle querce centenarie” con le guide Aigae Giuseppe Celani e Leonardo Perrone. Nel pomeriggio appuntamento in Piazza G. Di Vittorio con l’intrattenimento per bambini con la compagnia dei Cirenei (ore 17:00). In serata alle ore 20:30 presentazione delle squadre e delle associazioni sportive 2022/2023 di Maltignano. Chiuderà l’evento alle ore 21:00 l’intrattenimento degli Zigà World Music – Etnomusica Popolare.

In entrambi i giorni, a partire dalle ore 18:00, apertura stand gastronomici in collaborazione con l’Associazione ricreativa Sant’Andrea.

“Ripartiamo dopo anni difficili – le parole del presidente dell’associazione Publio Maltino Basso, Alessia Marozzi – con questa prima iniziativa. Abbiamo costituito un nuovo gruppo di soci volenterosi e propositivi. Ci buttiamo alle spalle un lungo periodo negativo, siamo entusiasti di metterci in gioco con nuovi eventi per fare in modo che tutti possano vivere momenti di convivialità, come abbiamo sempre fatto in passato. Ringrazio tutti i soci per aver creduto in questa nuova esperienza dell’associazione che è solo all’inizio”.