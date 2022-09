Evade dai domiciliari ma viene sorpreso dai Carabinieri: 23enne di nuovo in manette Per il giovane, residente a San Benedetto del Tronto, si tratta del secondo arresto nel giro di poche settimane

Un 23enne di origini brasiliane è nuovamente finito in manette a San Benedetto del Tronto, in quanto sorpreso a passeggiare per strada nonostante fosse in regime di arresti domiciliari.

Nel corso dell’estate, infatti, il giovane era stato arrestato insieme al fratello per alcuni furti messi a segno in diversi chalet e stabilimenti balneari del lungomare cittadino.

Sebbene il giudice gli avesse intimato di non allontanarsi dalla propria abitazione, il 23enne è stato notato per strada dai Carabinieri del comando cittadino, i quali lo hanno quindi perquisito, trovandolo in possesso di alcuni arnesi da scasso: il ragazzo è stato pertanto arrestato per il mancato rispetto della misura precedente, venendo di nuovo destinato agli arresti domiciliari.