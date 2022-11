Tamponamento a catena nei pressi di Grottammare, code fino a 5 chilometri sull’A-14 Quattro i veicoli coinvolti

Tamponamento a catena lungo l’A-14 nella mattinata di giovedì 10 novembre: l’incidente si è verificato in direzione sud, poco dopo lo svincolo per Grottammare.

Intorno alle ore 8.30, quattro veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro, avvenuto per cause tutt’ora in fase di ricostruzione. Sul posto sono così intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118 per soccorrere gli occupanti dei mezzi incidentati: due di loro sono poi stati condotti per accertamenti presso il pronto soccorso dell’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto. I rilievi sono stati affidati al personale della Polizia Stradale, che si è inoltre occupato di gestire le conseguenze dell’impatto: nel tratto in questione si sono infatti registrate code lunghe fino a cinque chilometri.