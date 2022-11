Rapina a mano armata in una filiale bancaria di San Benedetto del Tronto Tre i malviventi in azione; il bottino si aggirerebbe sulle decine di migliaia di euro

Nel pomeriggio di lunedì 28 novembre, un gruppo composto da tre malviventi ha messo a segno una rapina a mano armata in una banca di San Benedetto del Tronto.

Il trio è entrato in azione intorno alle ore 15.30, riuscendo a penetrare nella filiale della Banca Popolare di Bari in via Puglia: dopo aver infranto una finestra sul retro, i rapinatori – tutti e tre a volto coperto – hanno minacciato i dipendenti con dei taglierini, facendosi consegnare quanto più denaro possibile prima di fuggire a bordo di un’automobile guidata da un loro complice.

L’entità del bottino, secondo le prime stime, sarebbe di diverse decine di migliaia di euro. Sul caso indagano i Carabinieri del comando cittadino.