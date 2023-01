Tamponamento sull’A-14, traffico in tilt nei pressi di Grottammare Una persona è stata soccorsa dall'eliambulanza

Incidente stradale lungo l’A-14 nel primo pomeriggio di giovedì 12 gennaio: una persona è rimasta gravemente ferita a seguito di un tamponamento avvenuto nei pressi di Grottammare.

L’impatto ha avuto luogo in direzione nord intorno alle ore 11.00, secondo una dinamica non ancora pienamente ricostruita, all’interno della galleria Montesecco. Sul luogo dello scontro sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e i sanitari del 118, i quali, viste le condizioni del ferito, hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza per il suo trasferimento all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Gravi le ripercussioni sulla circolazione autostradale: il tratto in questione è stato infatti chiuso per circa un’ora, creando così diversi chilometri di coda in direzione nord.