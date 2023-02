Grottammare, pronta ad aprirsi la seconda edizione di “I conti con la storia” La rassegna avrà inizio venerdì 24 febbraio

Forte di un’anteprima molto partecipata a dicembre, dal 24 febbraio Grottammare torna sui fatti della storia recente con la seconda edizione de “I conti con la storia”.

Promossa dall’assessorato allo Sviluppo e Promozione, con la collaborazione dell’associazione culturale Blow Up per gli aspetti organizzativi e libreria Nave Cervo, la rassegna si avvale del coordinamento dello storico Costantino Di Sante.

“La rassegna ‘I conti con la Storia’ anche quest’anno vuole offrire spunti di riflessione e di approfondimento su temi della nostra contemporaneità – annuncia lo studioso -. Troppo spesso eventi che hanno segnato il nostro recente passato sono proposti in modo superficiale e strumentale. In un tempo dove la cattiva memoria ha progressivamente preso il posto della storia ci è sembrato necessario riportare al centro del dibattito i fatti storici. Solo in questo modo, crediamo che si possa mantenere viva una coscienza critica di ciò che è accaduto, soprattutto per le giovani generazioni”.

Nove appuntamenti, distribuiti su sei date, da febbraio a maggio, con la partecipazione di 12 ospiti, analisti di storia contemporanea, esperti in geopolitica, registi e saggisti con i quali affrontare e commentare fatti e temi ancora caldi della storia, coadiuvati da pubblicazioni e una filmografia ad hoc. Si parlerà di Medio Oriente e Primavere arabe (24 febbraio), degli Anni di piombo (3 marzo), di Partigiani e Resistenza nel Piceno (10 marzo) e nel resto d’Italia (23 aprile), del fenomeno squadrista e del regime fascista (14 aprile e 5 maggio). Più dettagli nel file allegato.

“Sono molto soddisfatto dell’interesse che sta suscitando questa rassegna nata soltanto lo scorso anno – commenta l’assessore Lorenzo Rossi -. Dimostra che la storia non è una dimensione chiusa nel passato ma, al contrario, può ancora avere molto da dire sul nostro presente. Abbiamo scelto, con il curatore Di Sante e l’associazione Blow Up, tematiche vivaci e ospiti di prestigio che, indagando aspetti conflittuali e ancora aperti del passato, vogliono stimolare consapevolezza e impegno civile”.

Tutti gli incontri si svolgeranno all’Ospitale in via Palmaroli (vecchio incasato, sala multimediale al piano terra). Inizio ore 18. La partecipazione è gratuita.