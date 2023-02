Castignano, latitante di 62 anni rintracciato e arrestato dai Carabinieri Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere di Marino del Tronto

Nel corso dell’attività di monitoraggio del territorio svolta negli ultimi giorni, i Carabinieri del distaccamento di Castignano hanno assicurato alla giustizia un latitante di 62 anni.

Il soggetto in questione, originario di Ascoli Piceno, era infatti ricercato a causa di diversi precedenti per reati contro il patrimonio, risalenti a qualche anno fa.

Dopo accurate indagini, i militari lo hanno individuato presso una struttura ricettiva della zona, dove il 62enne si era registrato fornendo un’identità falsa. Al momento del blitz delle forze dell’ordine, l’uomo è stato trovato nascosto in un ripostiglio: per lui, in ottemperanza al provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso a suo carico, si sono aperte le porte della casa circondariale di Marino del Tronto, ad Ascoli.