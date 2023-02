L’iniziativa “110&Lode” riparte dal Liceo classico “Leopardi” di San Benedetto Già andato in scena il primo degli otto incontri online sul tema “Lavoro, reddito e consumi”

Riparte dal Liceo Classico “G.Leopardi” di San Benedetto del Tronto l’iniziativa “110&Lode” della Banca di Ripatransone e del Fermano, un progetto nato nel 2016 per celebrare l’anniversario ultracentenario dell’istituto bancario di credito cooperativo attraverso momenti formativi, di confronto e crescita con gli studenti sui temi dell’economia.

Il primo incontro è avvenuto, su piattaforma web, con le classi IV delle sezioni A, A Internazionale, B, C e D del Liceo: gli altri appuntamenti, da marzo a maggio, saranno tutti della durata di due ore e mezza, per un totale di venti ore formative nell’ambito del PCTO scolastico.

“Voglio ringraziare il dirigente scolastico del Liceo Classico “Leopardi” di San Benedetto del Tronto, professor Maurilio Piergallini – ha dichiarato il direttore della Banca di Ripatransone e del Fermano, Vito Verdecchia – e la coordinatrice professoressa Ida Castelletti, per aver permesso lo svolgimento di questo incontro, nell’ambito del programma PCTO che, da anni, ci permette di parlare con continuità agli studenti dell’Istituto. Ho riscontrato molto interesse e le domande degli studenti confermano il fatto che, in materia d’economia, ci sia molta curiosità”.

“Il progetto in PCTO proposto dalla Banca di Ripatransone e del Fermano – ha dichiarato il dirigente scolastico del Liceo Classico “G.Leopardi” di San Benedetto del Tronto, professor Maurilio Piergallini – consiste in venti ore formative sulle tematiche economiche, suddivise in otto lezioni fino a maggio e si inserisce in una più ampia offerta formativa del nostro istituto, con approfondimenti nei più disparati settori quali quello medico-sanitario, quello giuridico-giurisprudenziale, di consulenza economico-commerciale e tributaria. Ringrazio, dunque, per l’opportunità offerta il Presidente della Banca di Ripatransone e del Fermano, Michelino Michetti ed il direttore Vito Verdecchia: riteniamo che il progetto “110&Lode” sia prezioso per aiutare i nostri studenti a sviluppare conoscenze il più possibile approfondite ed integrate”.

Il primo modulo formativo ha riguardato “Lavoro, reddito e consumo”: seguiranno lezioni su “Risparmio e Investimento”, “Banca e gestione del denaro”, “Impresa e suo finanziamento” ed “Economia Civile”. Il programma è in linea con i dettami formativi del FEduF, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e di Risparmio che opera con il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici Scolastici sul territorio con programmi didattici mirati.

Anche attraverso questo percorso formativo, la Banca di Ripatransone e del Fermano conferma la propria propensione alle iniziative che puntano alla crescita del territorio in cui opera, in questo caso attraverso il dialogo con le nuove generazioni.