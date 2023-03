Uomo senza fissa dimora trovato morto nel parco Bau di San Benedetto del Tronto Ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano

Un uomo senza fissa dimora di circa 40 anni è stato trovato morto nella mattinata di martedì 28 febbraio presso il parco Bau di via Crivelli, a San Benedetto del Tronto.

La scoperta è stata fatta da un passante che stava portando a spasso il proprio cane. Sul posto sono quindi accorsi i Carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del clochard, un soggetto già noto sia alle forze dell’ordine che alle autorità sanitarie della zona.

Secondo i primi rilevamenti, il corpo della vittima non presenterebbe alcun segno di violenza. In attesa di ulteriori accertamenti, la pista più accreditata è che l’uomo abbia accusato un malore fatale, scivolando quindi nel fossato in fondo al quale è stato rinvenuto.