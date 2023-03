Rubano componenti per auto in un’azienda di Ascoli, denunciati quattro uomini L'entità della refurtiva ammonta a circa 100mila euro

Le indagini dei Carabinieri sono valse a rintracciare e denunciare i responsabili di un furto avvenuto nei giorni scorsi presso un’azienda situata nella zona industriale di Ascoli Piceno.

In quell’occasione, alcuni malviventi si erano introdotti nella ditta attraverso una recinzione esterna, per poi mettere le mani su circa 50 componenti per auto in fibra di carbonio, valevoli complessivamente 100.000 euro.

Grazie all’analisi delle riprese effettuate dall’impianto di videosorveglianza, i militari hanno dapprima rintracciato un furgone abbandonato in un campo a qualche chilometro di distanza dall’azienda: al suo interno, vi erano gli attrezzi da scasso utilizzati con ogni probabilità per commettere il furto.

Successivamente, a bordo di un secondo furgone, sono stati fermati quattro 36enni di origine polacca, trovati in possesso della parti rubate. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario, mentre i quattro uomini sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.