Monteprandone partecipa all’iniziativa sui disturbi dell’alimentazione Dal 12 al 15 marzo saranno illuminati di lilla il Municipio, il centro storico e il piazzale della stazione di Centobuchi

Monteprandone aderisce alla “Giornata nazionale del fiocchetto lilla”, simbolo dell’impegno e della consapevolezza nei confronti delle problematiche legate ai disturbi del comportamento alimentare (DCA) che si celebra ogni 15 marzo con lo slogan #coloriamocidililla.

Accogliendo la proposta di FADA Odv, associazione di volontariato costituita da familiari di persone con DCA, e del clan Antares del gruppo scout AGESCI Monteprandone 1, l’Amministrazione comunale ha deciso di illuminare di lilla, colore scelto a livello nazionale per “identificare” tali disturbi, il Palazzo Municipale e il Centro storico di Monteprandone e il piazzale della Stazione di Centobuchi dal 12 al 15 marzo.

“Anche quest’anno accendiamo una luce sui disturbi del comportamento alimentare, quali anoressia, bulimia, obesità, binge eating e sulle gravi conseguenze che possono avere per la salute fisica e psicologica di chi ne soffre – dichiara il sindaco Sergio Loggi – queste sono tutte patologie molto diffuse, tant’è che recenti studi dicono che in Italia ne soffrono più di tre milioni e mezzo di persone, perlopiù adolescenti e giovani adulti. Nella nostra Regione e, anche nel nostro territorio, negli ultimi anni tre anni c’è stato un aumento dei DCA di circa il 30%, con un abbassamento dell’età di esordio della malattia che ora colpisce prevalentemente soggetti in una fascia d’età che va tra i 10 e i 12 anni. E’ allora quanto mai necessario parlarne e sensibilizzare sul tema. Grazie all’associazione FADA Odv e al gruppo scout AGESCI Monteprandone 1 per tenere alta l’attenzione su queste patologie. L’Amministrazione comunale sarà sempre al fianco di tutte le associazioni che hanno il meritorio intento di creare una rete di solidarietà e sensibilizzare la nostra comunità su temi socio-sanitari”.