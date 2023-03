In arrivo oltre 700mila euro per tre edifici comunali di Montalto delle Marche Si tratta del complesso scolastico, della Torre Civica e dell'ex-Episcopio

Nell’ambito del bando CSE (Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica) del Ministero dell’Ambiente, Montalto delle Marche ha ottenuto un contributo di oltre 739mila euro per l’efficientamento energetico di tre edifici comunali.

Gli edifici interessati sono: il complesso della Scuola (253.760,00 euro) per lavori su pannelli solari, centrale termica e schermature solari; la Torre Civica (230.874,50 euro) per lavori agli infissi e schermature solari; l’Ex Episcopio (255.137,99 euro) per lavori agli infissi e alla centrale termica.

Si tratta di interventi strategici e rilevanti, che porteranno a un’efficienza energetica che si trasformerà anche in risparmio per l’ente sul bilancio corrente, rispetto alle spese da sostenere sulle utenze elettriche.

“Un altro importante risultato per Montalto, frutto della capacità progettuale dell’Amministrazione e dei tecnici dei nostri uffici, che ringrazio in modo particolare per il loro instancabile impegno e per la qualificata collaborazione, grazie alla quale riusciamo prontamente a preparare con i dovuti tempi e modi le documentazioni necessarie per acquisire preziosi finanziamenti a fondo perduto, come in questo caso”, conclude il sindaco di Montalto delle Marche Daniel Matricardi.