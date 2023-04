Efficientamento energetico per la scuola dell’infanzia di Colle Gioioso a Monteprandone In corso interventi per oltre 800mila euro su diversi edifici di proprietà comunale

Durante le festività pasquali sono partiti gli interventi di efficientamento energetico sulla scuola dell’Infanzia di via Colle Gioioso a Centobuchi. Sono, infatti, stati installati i pannelli fotovoltaici sul tetto dell’edificio di proprietà comunale.

L’intervento fa parte di un progetto più ampio che coinvolge diversi edifici e strutture comunali: scuole dell’infanzia e secondaria di via Colle Gioioso, Delegazione comunale di via delle Magnolie e palazzetto dello Sport sempre in via Colle Gioioso.

Nello specifico sulla scuola dell’Infanzia e sulla delegazione comunale verrà effettuato il relamping cioè la sostituzione dell’illuminazione esistente con apparecchi LED di ultima generazione a basso consumo, l’installazione di impianti fotovoltaici e di nuovi infissi; sulla scuola secondaria di primo grado di via Colle Gioioso verranno sostituiti e installati nuovi infissi; sul palazzetto dello Sport saranno installati nuovi infissi e realizzate schermature solari sulle vetrate sud e ovest.

L’investimento complessivo è pari a circa 864.000 euro così suddiviso: 208.620 euro scuola dell’infanzia di via Colle Gioioso, 258.127,60 euro sulla scuola secondaria di primo grado di via Colle Gioioso, 129.574 euro sulla Delegazione comunale di Centobuchi e 264.000 euro sul palazzetto dello Sport.

I finanziamenti sono stati ottenuti, a fondo perduto, dal Comune di Monteprandone in risposta a due avvisi “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che prevedono interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici di proprietà comunale.